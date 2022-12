IGA LAPS LOEB! Haruldast haigust põdev väike Kevin-Sander vajab hädasti heade inimeste abi

Üliharuldane ja raske ainevahetushaigus, mis väikesel Kevin-Sanderil äsja diagnoositi, kannab nime mukopolüsahharidoos (MPS) tüüp VI ehk Maroteaux Lamy sündroom. Haiguse levimus Eestis on 0,27 : 100 000 sünni kohta ning väike Kevin-Sander on praegu ainuke seda haigust põdev inimene Eestis. Kaks varasemalt sama diagnoosi saanud last on tänaseks meie seast lahkunud.

Haigus põhjustab luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi, lisaks on limaskestade paksenemisest tulenevalt lapsel oht nakkushaiguste või operatsioonide ajal lämbuda. Kevin-Sanderil on diagnoositud haiguse raske alavorm, mis tähendab, et ilma ravita jääb tema kasv alla 90cm ning suure tõenäosusega ei saa ta kunagi tähistada oma kümnendat sünnipäeva.

Ravi Naglazymega on eluaegne, kuid prognoos lapse elule hea – kuna praegu ei ole pisipoisil arenenud välja ühtegi sümptomit peale varvastel kõndimise, annaks see Kevin-Sanderile võimaluse suureks kasvada, käia tavakoolis ja elada nagu iga teine laps. Samas tuleks raviga alustada nii kiiresti kui võimalik, sest juba pöördumatuid kahjustusi (näiteks luulised muutused) tagasi pöörata ei saa, lisaks ähvardab last kiiresti pimedaks jäämine.



Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on olukord äärmiselt kurb: „Oleme taas olukorras, kus harvikhaiguse diagnoosi saanud lapse perel tuleb silmitsi seista tõsiasjaga – lapse elu päästev ravim on küll olemas, selle on heaks kiitnud ka Euroopa Ravimiamet, aga Eesti laps jääb sellest ikka ilma.“ Ta lisab, et väikese Kevin-Sanderi ainsaks elulootuseks on suure südamega annetajad.