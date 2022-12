„INIMESED ON LIIGA REEGLITES KINNI!“ Lapseootel naine käib hoiatustest hoolimata kuumas saunas ja naudib keelatud sööke

Harjumaal elav Kadri (28) on veendunud, et beebit oodates tuleks lähtuda oma keha tunnetusest, mitte reeglitest, mida tohib ja mida mitte. Ta ei salga, et tema menüüs on alles asjad sinihallitusjuustust kuni toore kalani. Samuti käib ta kaks korda nädalas kuumas leilisaunas. „Mu ämmaemand küll arvas, et see ei ole vastutustundlik, kuid lapsega on kõik parimas korras ja teen asju sisetunde järgi.”