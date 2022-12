ET LAPS EI HÄÄBUKS! Eestis ainulaadset haigust põdeva Kevin-Sanderi ema: iga päev loeb. Palun aidake mu lapse elu päästa!

Mõned nädalad tagasi avalikustas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond traagilise loo, kus aasta ja 10 kuu vanune Kevin-Sander vajab haruldase Maroteaux Lamy sündroomi tõttu üle 300 000 euro maksva ravi jaoks heade inimeste abi. Praeguseks on koos umbes pool summat. „Ma usun, et häid inimesi on Eestis palju ning saame selle summa kokku ja Kevin-Sander saab võimaluse elada… kuid kergemalt ma hingata veel ei julge. Praegu on aeg kriitilise tähtsusega, iga päev loeb,” räägib pisipoisi ema Karmen.