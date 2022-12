Kas teadsid? Lapse pilk võib paljastada aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi

Aalto ülikool viis läbi uuringu, kus selgus, et pelgalt lapse pilgust võib aru saada, et tal on aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Uuringus mängisid lapsed virtuaalseid mänge, mis nõudsid tähelepanu. Selgus, et lapse pilgu jälgimisest võib diagnoosi pannes palju kasu olla.