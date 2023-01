Üksi kolmikuid kasvatav Sigrid Holmsen: esimesed kolm kuud hoidsin poisse neil vahet tegemiseks alati sündimise järjekorras

„Esimesed kolm kuud, kui nad enamasti ainult lamasid ja magasid, hoidsin ma neid sünnijärjekorras. Styles oli alati esimene, Samwise oli teistest väiksem ja tema ma tundsin ära – ta kaalus teistest kilo vähem ja beebide puhul on seda palju -, Steffen oli viimane. Alati kui keegi külla tuli, ütlesin ma ka, et kui lapse sülle võtad, siis pane tagasi sinna, kust ta võtad,“ räägib 25aastane Sigrid Holmsen, kes kasvatab üksi kolmikuid poisse, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“.