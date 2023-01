Hoiame tervist! Lihtsad nipid, kuidas väikelast võimalikult tervena hoida

Ükski ema ei taha, et tema lapsuke haige oleks. Väga raske on vaadata oma haiget last ja ema süda tahaks alati sees lõhki minna. Selleks, et laps kindlasti haigeks ei jääks, peaks püsima ainult kodus, kuid see ei ole realistlik. Vati sees lapsi kasvatades, ei lase me nende immuunsusel tugevneda. Siin on mõned nipid, kuidas last vähemalt püüda tervena hoida.