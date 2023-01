Ära anna alla! Kuus asja, mida võiks teada enne lapse potitreenimist

Potitreening võib tunduda lihtsam, kui see tegelikult on. Lapsed on nii erinevad ja kui lapsi liiga varakult potile sundida, siis võib neil tekkida isegi hirm potil käia. Muidugi on ka lapsi, kes juba kohe istuma hakates teevad ilma igasuguse probleemita on hädad potti. Seda, kuidas laps potti suhtub, ei saa ette ennustada. Küll aga saab iseennast natuke selleks ette valmistada ja ka sisendada omale algusest peale, et iga asi omal ajal.