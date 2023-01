VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Mu lapse esimene sünnipäev tuleb uhkem, kui mu enda peod kunagi olnud on

Lapsevanemaks saades, sain ma aru, et kõiki asju tuleb teha suure ajavaruga. Nii ma kolm kuud enne hakkasingi tema suurt pidu planeerima. Suuresti ka sellepärast, et meil on mehega nii suured perekonnad, et ainuüksi lähedased pluss sõpradega lapsed, on üle 50 inimese. Tahaks ju veel kutsuda oma enda sõpru, kellel pole lapsi, aga on meile olulised, aga eks rahakott lõpuks otsustab.