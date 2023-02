Beebi lapsendanud Heily ja Allar: lapsendamist lapse eest varjata pole mõtet, see tuleb nagunii välja

„Mida varem lapsele lapsendamisest rääkida, seda parem. Mis seal ikka varjata, see tuleb nagunii välja. Pärast on sellega palju hullem tegeleda ja trauma on palju suurem. Seda me kindlasti ei taha,“ räägivad Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“ Heily (30) ja Allar (32), kes lapsendasid seitse kuud tagasi oma perre beebi. Nende loole saab kaasa elada ka Instagrami-konto pyydes_esimest_ime vahendusel.