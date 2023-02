15AASTASENA ÜKSIKEMAKS! Nüüdseks nelja lapse ema: kogemata see ei juhtunud

Elu ei lähe alati nii, nagu oma peas ette kujutame. Niimoodi algab ka Helen-Eva lugu: „Tegelikult ei kujutanud ma end kunagi emana ette, veel vähem neljale lapsele.“ Harjumaal Anija vallas kasvatab ta aga nüüd nelja last koos abikaasa Kerdiga. Mees on ise kasvanud suurperes ja soovis alati saada palju lapsi. „Kuigi olin pärast esimese lapse saamist tugevalt väljendanud seisukohta, et ainult üks laps ja nii on, siis mida aeg edasi, seda rohkem tekkis tunne, et ei... selle mehega sooviks veel,” meenutab naine, kuidas sai alguse nende suur perekond.