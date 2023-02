SEE POLE OKEI! Iga kuues noor on kogenud küberkiusamist

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial selgitab, et kui tavapäraseks kiusamiseks ei peeta ühekordset tüli või arusaamatust, siis küberkiusamise puhul on asjad keerulisemad.

„Kiusamine on korduv ja tahtlik tegevus. Toimugu see reaalses koolikeskkonnas või küberruumi vestlusaknas. Kuid küberkiusamise puhul võib piisata ühest pahatahtlikust või kannatajat halvustavast postitusest, mida võivad edasi jagada ja kommenteerida ka täiesti võõrad. Nii võib see lumepallina veerema minna ja suureneda kiusamise kahju. Sellist palli hiljem peatada on väga keeruline,“ räägib Treial, miks on oluline, et iga postitus oleks tehtud vastutustundega.