Nutiseadmed röövivad aja? Mida noored tegelikult teevad

Noorte töö on koguda eluks vajalikke teadmisi ning mõistagi veedavad nad seetõttu kõige suurema osa oma päevast õppides . Kõikide nädalapäevade peale jaotatuna kulub noorukitel vanuses 10-14 õppimiseks keskmiselt kolm ja pool tundi päevas. Vanuserühmas 15-24 väheneb noormeeste õppimise aeg varasemaga võrreldes rohkem kui kolmandiku võrra, jäädes veidi üle kahe tunni ja üheksa minutini päevas. Naistel jääb see aeg kolme tunni ja 14 minuti juurde.

Tüdrukud teevad rohkem majapidamistöid

Kasvatus- ja hariduseksperdid on veendunud, et laste ja noorte kaasamine majapidamistöödesse tuleb neile kasuks nii koolis, suhetes kui ka edasises tööelus. Lisaks põhioskustele ja teadmistele õpetavad need lastele ka seda, kuidas arvestada teiste inimeste vajadustega ja olla empaatiline. Kui palju osalevad Eesti noored kodutöödes?