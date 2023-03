Lauljatar Kéa: valmistusin lapse sünniks hüpnosünnituse koolitusega, kuid beebi tuli siia ilma keisrilõikega

„Pärast seda, kui olin sünnitusmajas kaks päeva valutanud ja mingit edasiminekut polnud, selgus, et lapse pea ei mahu vaagnast läbi ja tuleb teha keisrilõige,“ räägib lauljatar Kéa ehk Ketter Orav Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Ketteri ja tema elukaaslase esiklaps, tütar Elli, sündis 6. detsembril ja on juba kolm kuud vanemaid rõõmustanud.