„MA OLEN TEGELIKULT POISS!“ Transsoolise lapse ema: „Alguses sain šoki ja tegin talle kogemata väga palju haiget.“

14 aastat tagasi tütart sünnitades poleks Lõuna-Eesti pereema osanud eales arvatagi, et ta hakkab kasvatama hoopis poega. „Jah, mul on nüüd poeg ja ma olen tema üle väga uhke,“ räägib ema, kelle sisimas möllavad siiski tunded tänaseni üles ja alla kui Ameerika mägedel. „Mina ju ka alles harjun, et mul ei ole enam tütart.“