LAPS RAHATARGAKS! Majanduslikud oskused ja muster võetakse kodust kaasa

Rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch on rahandusministeeriumi blogisse kirja pannud, kuidas vanemad saaksid lapsele kodust kaasa anda korraliku teadmiste pagasi, et tulevikus hästi ise majandada.

„Kulutada oskavad kõik. Inimest, kes ütleks, et tal on raha üle ja ta ei oska sellega midagi teha, ei ole kerge leida. Raha, mis jääb niisama kontole ja mida kasutame eluaseme ja toidukulude katmiseks, kulub varem või hiljem lihtsalt ära,“ selgitab Kirch. „Targemalt majandamiseks saab astuda teadlikke samme. Rahaasjus oleme oma saatuse sepad suuresti ise ning enamasti kujundame seeläbi ka oma laste tulevikku.“

Lapsevanem kui eeskuju

Kirch ütleb, et lapsed jälgivad oma vanemaid, kes on rahaharjumustega eeskujuks – rahaga ümberkäimise oskused ja muster võetakse kodust kaasa. „Lapsed ju kopeerivad kõike, mida nad näevad meid ees tegevat. See on ka põhjuseks, miks iga lapsevanem võiks olla motiveeritud ka omaenda finantsotsuste ja rahatarkuse taset edasi arendama.“

Esmalt tuleks Kirchi sõnul vanema enda jaoks selgeks mõelda eesmärk ning oma mõtteid ka lapsega jagada. „Kas tahan aeg-ajalt midagi suuremat osta? Kas soovin lihtsalt olla rahatargem? Või tahan pigem kindlustada oma tulevikku? See aitab ka keerulisematel momentidel paremaid otsuseid teha ja süstib motivatsiooni.“

Oluline on vaadata, kust raha tuleb ja kuhu see kaob. „Kui see pilt endale ei meeldi, saab alati midagi ette võtta, et asja parandada. Näiteks, kui kulutused mingis suunas on liiga suured, tuleb vaadata üle oma igapäevaharjumused. Samuti, kui on näha, et rohkem säästa pole kuidagi võimalik, mõelda sissetulekute kasvatamise peale.“

Mustade päevade fond