Laste füsioterapeut Reeli Tamme: beebide puhul on tavaline, et arenguetapid vahetavad kohad, kuid iga etapp on oluline järgmise jaoks

„See, et beebidel arenguetapid kohad vahetavad, on üsna tavaline. Käputamine on kõige sagedasem selline arenguetapp. Ideaalvariant on, et beebi enne käputab ja läheb siis püsti, sest käputamine on väga keeruline tegevus - nõuab palju kehapoolte koordinatsiooni, stabiilsust ja mobiilsust,“ räägib laste füsioterapeut ja Instagrami-konto samm.sammult looja Reeli Tamme Õhtulehe podcastis „Beebipalavik“.