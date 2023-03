„BEEBIPALAVIK“ | Laste füsioterapeut Reeli Tamme: hüppetrakse või kõnnitooli ma ei soovita - ära pane beebit asendisse, kus ta olla ei suuda

Mis vanuses peaks beebi hakkama keerama, roomama, kõndima? Milliseid mänguasju lapsele valida, et need oleksid arendavad ja neid saaks ka piisavalt kaua kasutada? Miks on oluline, et arenguetapid tuleksid nii-öelda õiges järjekorras ja kui tavaline on, et need vahetavad kohad? Kuidas oma beebi arengut toetada? Need ja paljud muud küsimused saavad vastuse värskes episoodis.