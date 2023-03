VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Sõda naiste vahel! Beebigruppides ei peaks arutlema vaktsineerimise ja poliitika üle

Tegelikult ei ole ma selles suures grupivestluses juba mitu kuud. Mäletate, kui ma aasta tagasi jaanuaris rääkisin, et meil on mega normaalne beebigrupp ja kuigi seal on metsikult naisi, siis kõik on harmooniline? Jah, iga harmoonia saab ükskord otsa. Küll aga on mul tänu sellele grupile praeguseks mõned väga olulised uued sõbrannad. Nendega võiks lahingusse minna küll. Mega vinged naised!