ROHKEM ISESEISVUST! Last austav suhtumine on tasuta ega võta kodus ruumi

Sotsiaalmeedia kubiseb infost laste kasvatusviiside kohta, millest üks populaarsemaid on Montessori meetod. Paraku käib selle kohta ka palju valearvamusi ja müüte. „Lapse vajadusi silmas pidava keskkonna loomine on ainult üks osa Montessori lähenemisest. Vähemalt sama oluline on last austav ja täielikult aktsepteeriv suhtumine – selleks ei ole vaja teha mingeid kulutusi, ka ei võta see kodus ruumi,” kinnitab Montessori spetsialist Eliisa Silmet.