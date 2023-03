ROHKEM ISESEISVUST! Montessori meetodi spetsialist Eliisa Silmet: last austav suhtumine on tasuta ega võta kodus ruumi

Tartumaalt pärit Eliisa Silmet on Eesti Montessori Ühingu asutaja- ja juhatuseliige. Lisaks on ta läbinud rahvusvahelise Association Montessori Internationale (AMI) kuni kolmeaastaste laste juhendajakoolituse. Viimased kuus aastat on Eliisa koos perekonnaga end sisse seadnud Murastesse. Naise südameasjaks on Montessori meetodi teadlikkuse kasvatamine ja tänu sellele on ta ka täitnud oma kauaaegse unistuse ning lõi oma Montessori keskuse. „Soovin, et igal perel oleks soovi korral võimalus valida Montessori haridus.”