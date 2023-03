VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Ma tahaks küll veel lapsi, kuid pea aastane taastumine on pannud mind kartma

Olen alati naisi julgustanud, et palun ärge laske omale kärbseid pähe ja ärge kartke sünnitust. Jah, kogemused on erinevad, kuid kui me üheksa kuud omale sisendame, et kõik saab olema õudne ja kohutav, siis vabandust mu otsekohesuse pärast, aga just sellise kogemuse te ka omale ligi tõmbate.