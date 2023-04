„MU MAAILM VARISES KOKKU.“ Haruldane salalik haigus röövis noorelt naiselt võimaluse emaks saada

Laura räägib, et kuigi on inimesi, kes on palju hullemas seisus kui tema, siis on ta omadega olnud väga mustas augus. „Pidevalt on mõtetes: miks just mul peab see sündroom olema? Miks mina lapsi ei saa ja tavapäraselt naisele kohaselt ei funktsioneeri? See kõik teeb haiget ja on perioode, kui olen iga päev sellepärast endast väljas.”

Noor naine leiab, et Turneri sündroomist teatakse liiga vähe. „Kui mul seda endal poleks, ei teaks ma sellest midagi,” nendib ta. Selle tekkepõhjustest ei tea kuigi palju isegi spetsialistid. „Ehkki öeldakse, et see on kaasasündinud pärilik haigus, siis näiteks minu puhul see ei kehti – kummalgi mul vanemal pole midagi taolist.“