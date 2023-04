GALERII | Kolme väikese lapsega bussiga Kreekasse sõitnud pere: unistasime sellest reisist koos ja lapsed olid väga koostööaltid

Mullu detsembris pakkis rännuhing, krossiraja perenaine ja kolme lapse ema Maria Karumets oma kolm last – toona 4,5aastase Indy Mari, 2,5aastase Jakary ja 9kuuse Elistini – ja elukaaslase Tuljo bussi, ning pere keeras bussinina Kreeka suunas, kuhu pea kolmeks kuuks talvituma mindi. „Ma arvasin, et meil saab raskem olema. Aga üllataval kombel on ilmselt seal ka enda vaim teistsugune ja see kandub lastele edasi. Lapsed olid igatpidi väga koostööaltid,“ ütleb naine Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Oma seiklustest, lastega ja ilma, kirjutab Maria ka blogis nimega MotoMari.