„BEEBIPALAVIK“ | Idufirma looja Carina ühendab holistilise lähenemise ning raseduse jälgimise äpi, mis eristub kõigist teistest

Erinevaid raseduse jälgimise äppe, mille abil hoida silma peal oma kõhubeebi kasvamisel ja kuhu märkida erinevaid sümptomeid, on maailmas palju, kuid Eesti idufirma Carà on välja tulnud ka esimese eestikeelse rasedusäpiga, mis on maailmas unikaalne – just seetõttu, et selle vahendusel pakutakse inimesele personaliseeritud sisu. Carà tegemistest ja eestikeelsest äpist räägib „Beebipalavikus“ üks Carà looja, Carina Vantsi.