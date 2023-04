Esimese eestikeelse raseduse jälgimise äpi looja: aitame naisi juba enne lapseootust

„Meie äpis näeb kasutaja personaliseeritud sisu, mis tekib vastavalt rasedusnädalale ja sümptomitele. See on maailmas unikaalne,“ räägib Carina Vantsi, üks idufirma Carà loojatest, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Carà pakub naistele toetust nii rasedust planeerides, raseduse ajal kui ka pärast sünnitust. Lisaks on nad valmis saanud esimese eestikeelse raseduse jälgimise äpi.