NUTISEADMED RÜNDAVAD! Viie lapse ema Jane Merela: algul panin hullu, keelasin telekat ja telefoni. Kuni vabanesin süütundest

Kuidas leida laste ja nutiseadmete vahel tasakaal? „Ilmselt väga paljud meist, kes polnud veel lapsevanemad või ootasid oma esimest last, panid paika kuldsed reeglid, et tema laps sööb ainult ökotoitu, mängib ainult harivate mänguasjadega, ekraane ei näe mitte kunagi ja kannab ainult parimaid rõivaid... Aga reaalsus on läinud väheke teisiti,” jagab oma lugu viie lapse ema Jane Merela.