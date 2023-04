VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Kevade saabudes on minu pojast saanud suur õues olemise fänn

Väike poja ei olegi enam nii väike. Esimene suur sünnipäev on peetud ja nii imelik, et praegu on juba tema teine kevad ning kohe teine suvi, kuid neid „esimesi“ asju on nii palju. Hetkel on tal käsil vähe suurem arenguhüpe. See on metsik kuidas ta helikiirusel areneb ja saab iga päevaga aina asjalikumaks.