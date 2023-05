KÕNE ON KÕIGE ALUS! Maarja Kerner-Ader seisab laste kõne arengu eest: meie enesekindlus on suuresti mõjutatud suhtlemisoskusest

Maarja Kerner-Ader on enda südameasjaks võtnud selle, et lapsed räägiksid – suhtleks, jutustaks ja kõneleks enesekindlalt. Juuraharidusega Maarja on tööalaselt teinud kannapöörde. Temast on saanud Kõnekindluse viieliikmelise tiimi liige. „Ilma kõne ja suhtluseta ei saa tööle ja koolis tekib raskusi. Meie enesekindlus on suuresti mõjutatud suhtlemisoskusest. Kõne on väga tähtis, eriti lastele. Olen ise ka väikeste laste emme ja tean, kui oluline on lapse kõne.”