Seekordse „Beebipalaviku“ külaliseks on Marit Viitmaa, kes räägib üliharuldasest diagnoosist, mille ta oma kaksikuid tüdrukuid oodates sai - monokoriaalne/monoamniaalne kaksikrasedus – lühidalt Momo-rasedus –, mis tähendab seda, et kaksikutel on üks platsenta ja üks lootekott. Sellise raseduse esinemissagedus on vaid 1% kaksikrasedustest ning 0,1% kõigist rasedustest.