Noore ema kannatused kaksikuid oodates: „Tegime mehega kokkuleppe, et mõtleme positiivselt ja lõpetame leinaperioodi ära.“

„Sain kolmandal raseduskuul ultrahelis teada, et ühe lapse asemel on tulemas kaksikud. Pea oli tol hetkel täiesti tühi! Ja siis ütles arst, et tegu on väga haruldase rasedusega. Kohe alguses öeldi, et laste ellujäämise tõenäosus on 50 protsenti,“ räägib Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“ Marit Viitmaa. Marit sai diagnoosiks monokoriaalne/monoamniaalne kaksikrasedus – lühidalt Momo-rasedus –, mis tähendab seda, et kaksikutel on üks platsenta ja üks lootekott. Selline rasedus on üliharuldane – esinemissagedus on vaid 1% kaksikrasedustest ning 0,1% kõigist rasedustest.