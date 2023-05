VÕRGUBEEBI PÄEVIK | See mida isehakanud spetsialistid omale sotsiaalmeedias lubavad, on ületanud igasuguse normaalsuse piiri!

Möödunud nädalal saatis mu sõbranna mulle kuvatõmmise ühe unenõustaja postitusest. See on üks selline nõustaja, kes on hästi rinnapiima-usku ja pigem on alati piimasegusid leebelt maha teinud. Nüüd läks ta minu hinnangul aga väga üle igasuguste piiride.