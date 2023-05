VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Meie uus abiline on päriselt ka elu palju lihtsamaks ja mõnusamaks teinud

Ma ei mäleta oli see talve lõpp või kevade algus, kui sõbrannadega arutasime kärude üle. Mina siis jagasin, et mul pole kergkäru vaja, sest mul kodus kaks istumisosa lapsele - üks on üleval magamiseks ja teine all konkus jalutamiseks. Päris kiiresti sai aga selgeks, et vankriraami pidev tassimine on tüütu ja raske.