GALERII | Kolmekuuse lapsega kahekesi rändama: „Teadsin juba rasedana, et tahan lapse esimese eluaasta reisida. Miks ma peaks kodus istuma?“

„Lilli on reisidel väga vapper olnud, niisama mingit kisa pole ette tulnud,“ räägib Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“ Maarja Kivioja, kes on oma tänaseks 11kuuse lapsega alates tütre kolmekuuseks saamisest pidevalt ringi reisinud - nii kahekesi kui ka suurema seltskonnaga. „Teadsin juba raseduse ajal, et tahaks Lilli esimese eluaasta jooksul reisida.“ Maarja ja tema elukaaslane Ergo on Instagrami-konto Tuubibeebi loojad ja seal jagasid nad ausalt oma kunstliku viljastamise teekonda, millest saab pikemalt lugeda SIIT.