TEISMELINE VÕTAB KODUS NAPSI?! Kolme lapse ema: ma ei kahetse mitte midagi. Vastupidi!

PIDU! Kui Tiina vanim poeg sai 15aastaseks, siis palus ta sünnipäevaks pidu. „No kohe sellist pidu, kus on ka alkohol. Minu meelest juba see, et mu laps, olles ise teismeline, julgeb tulla ja pidu küsida... Järelikult ta usaldab mind,“ sõnab ema. Foto on illustratiivne.