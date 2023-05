VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Ma arvan, et lapsevanemad ei lõpeta mitte kunagi laste võrdlemist ja see on nii jabur

Juba siis, kui mu poeg alles beebi oli, tundsin, kuidas teised „kogenumad“ emad tahavad hullult õpetada ja targutada, kuidas ikka on õigem asju teha. Nüüd aasta hiljem pole midagi muutunud, peale selle, et ületrumpavad ka need, kellel on täpselt sama vanad lapsed. Ehk siis me oleme sama kaua emad olnud. Esiteks, mis vahet sellel on, kes kui kaua on ema olnud? See pole mõne puhul isegi absoluutselt määrav faktor.