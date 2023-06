„BEEBIPALAVIK“ | Airi Vipulkumar Kansar toitis poega pea viis aastat rinnaga: otsustasin, et see on okei nii kaua, kui laps ise arvab

Kas Airil oli juba esimest last saades plaan pikalt imetada? Kuidas viie lapse emal nooremate lastega see teekond kulgenud on? Kuidas läks nii, et noorim laps pea viis aastat rinda sai? Kuidas see teekond lõppes? Kõik need küsimused saavad vastuse värskes episoodis.