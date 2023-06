Airi Vipulkumar Kansar toitis poega viis aastat rinnaga: „Abikaasa vanemad Indias hakkasid kommenteerima, miks nii suur laps veel rinnapiima saab.“

„Ma pole kunagi lugenud ühtegi raamatut, kuidas last imetada või kasvatada, vaid teinud kõike nii, nagu loodus on programmeerinud mind tegema. See, et laps sünnib, ta pannakse rinnale ja ta hakkab kohe imema, on kõige loomulikum asi. Ma ei mõelnudki kaugemale,“ jagab Airi Vipulkumar Kansar.