„Mis mul ometi viga on, et ma oma last ei taha?“ Noore naise valus pihtimus sünnitusjärgsest depressioonist

Merike saab praeguseni psühholoogilist abi. „Käime ka mehega paariteraapias, et ta minust paremini aru saaks ega mõistaks hukka. See ei ole olnud kerge teekond, kuid ta saab aru, et midagi mu peas läks katki. See, et ta on ikka mu kõrvale jäänud, tähendab mulle väga palju. Kui ma peaks seda üksi tegema... Ma ei taha isegi mõelda.“

Naine usub, et ühel päeval saab ta sellest jagu.