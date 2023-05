VÕRGUBEEBI PÄEVIK | KUI NOHU JA PALAVIK PIINAVAD: mismoodi ravida väikelast, kes on enamiku ravimite jaoks veel liiga pisike?

See peaks olema kriminaalne, et lapsed üldse haigeks jäävad. Meeletu südamevalu ja tahaks ju kogu selle jama kuidagi hoopis endale võtta. Paraku seda teha ei saa, aga on võimalik teda hoida, lohutada ja ka mõningate toodetega tervist tugevdada ning valu leevendada.