VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Viis aastat pärast lapse sündi sai ema aru, et tal on terve aeg depressioon olnud

Lisaks depressioonile võib rasedusejärgselt naisele tekkida nii palju muid vaimse tervise haiguseid. Mu psühholoog ütles mulle eile nii hea lause, et maailmas on lapse saamine nii ära ilustatud. Justkui roosa mulli sisse pandud. Aga lisaks sellele, et see on ilus, on see ka kuradima raske ja valus.