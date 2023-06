LASTEHOID PULMADES! Külalised saavad lapsed muretult hoidjale usaldada ja ise kasvõi hommikuni pidutseda

Aktiivne nelja lapse ema ja kahe lapse vanaema Külli Nõmm (51) on alustanud ettevõttega, mis tegelebki just laste hoidmisega pulmades. Külli sõnul ei ole ta varasemalt kuulnud, et keegi pakub just spetsiaalselt pulmadeks lastehoiu teenust. Idee sai alguse pärast seda, kui ta ühes pulmas lapsi hoidis – nõudlus oli niivõrd suur. Vanusepiirangut hoiul ei ole. Üritustel on olnud paarikuuseid beebisid ja ka nemad on hoitud. Kui on väiksemad lapsed, siis on kohal rohkem hoidjaid korraga, sest pisikesed vajavad rohkem individuaalset tähelepanu.