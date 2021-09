BEEBIJUTUD | Tähelepanu, vanavanemad! Lapselapse kasvatamine nõuab kindlaid kokkuleppeid

Kui perre sünnib laps, tunnevad vanavanemad suurt uhkust. Oluline on, et rollide pärast ei hakataks omavahel konkureerima. Lapsel on ühed vanemad – ja need on tema jaoks kõige tähtsamad.

Pereterapeut Piret Evert nendib, et esimese lapselapse sündides tahavad vanavanemad tõepoolest rohkem panustada, investeerida nii rahaliselt kui ka ajaliselt. «Vanavanemal on nii palju armastust, õhinat ja positiivset energiat, mida tahaks jagada. Samas pole kindel, kas värsked lapsevanemad on valmis seda kõike sellisel kujul vastu võtma,» lausub pereterapeut. Sageli ei pruugi vanavanem rõõmutuhinas mõistagi, et midagi valesti teeb.

Piiri, kus vanavanemad liiga palju täiskasvanud laste ellu sekkuvad, on pereterapeudi sõnul asjaosalistel endal keeruline tajuda. Nende jaoks on olukord tavapärane. «Tegelikult on iga pere erinev – sõltub sellest, millised on värskete lapsevanemate suhted vanematega, millist abi ja tuge nad vanavanematelt lapse kasvatamisel soovivad, ning milline on elukorraldus (kas mitu põlvkonda elab ühe katuse all koos?),» toob Piret välja. «Mõni vanem ootabki, et vanavanem pühenduks rohkem ja temale saaks igapäevastes tegevustes loota – näiteks jalutab lapsega ja ema saab seni magada,» lisab pereterapeut.