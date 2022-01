TARK VANEM | Laps ajab sind venitamisega hulluks? Miks ta seda teeb? 

Murrad väsinuna pead, miks su nelja-aastane tütar ei oska ikka veel sukkpükse kiiresti jalga tõmmata või miks varateismeline poeg loivab hommikul mööda kodu ringi, suutmata veerandtunni jooksul ennast riidesse panna. Sulle tundub, et su lapsed jonnivad ja teevad sinu elu tahtlikult keerukaks – miks nad seda teevad?

Isegi kui oled lapsele korduvalt õpetanud, kuidas kampsunit selga panna, võib ta sellest hoolimata sinu abi vajada. Ole valmis talle seda andma ja ära vihasta, kui ta ülesandega üksi hakkama ei saa. Selle asemel, et öelda “Pane see kampsun juba selga!”, julgusta teda: “Selle kampsuni selga saamine ongi päris keeruline.” Laps mõistab siis, et oled tema jaoks olemas.

See, et laps venitab hommikul söömise, riidesse paneku või hambapesuga on paljudes peredes tavapärane asi. Foto: Kyle Nieber/Unsplash

2. Tegemist on lapse jaoks ebameeldiva tegevusega

Laps saab aru, et viivitades võidab ta endale aega juurde, et ta ei peaks tegema midagi, mis on tema jaoks vastumeelne, näiteks minema kooli või arsti juurde, lahkuma vanematest või abistama majapidamistöödes. Sellistel puhkudel tasub lapsega rääkida ning püüda aru saada, kas ja mis täpselt vastumeelsust valmistab.

Kui asi on vastumeelses tegevuses, siis paku lapsele välja ka n-ö motivatsiooniprogramm või väike võistlusmoment. Näiteks: “Kui sa minuga samal ajal riidesse saad, siis jõuame enne lasteaeda minekut veel ühe multika vaadata.”

Lapsed on nutikad ja saavad aru, et venitamine toob kaasa vanema suurema tähelepanu. Foto: Jelleke Vanooteghem/Unsplash