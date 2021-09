5 põhjust, miks su laps vajab kindlat igapäevast rutiini 

Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik toob välja põhjused, miks koduse rutiini seadmine laste arengus väga oluline on.

Rutiinide õpetamine aitab lapsel tunda end ise rohkem peremehena ja võtta oma tegevuste eest vastutust. Foto: Bruce Mars/Pexels

Kasvatusteadlased on üsna ühte meelt, et rutiinsete tegevuste sisseseadmine lapsele juba varajases lapsepõlves loob talle arusaama harjumuspärasest käitumisest. Kui paljudes peredes on magamaminek igaõhtune probleemne toiming, siis lahendus on tegelikult lihtne. Järjekindlus ja samade tegevuste kordamine enne magamaminekut ning sarnane magamaminekuaeg õhtust õhtusse rahustab last ja loob talle pikapeale turvalise tunde, et tema vajadused on rahuldatud. Rutiinsete ehk korduvate tegevuste tegemine annab lapsele võimaluse kogeda edu, sest tasapisi saab ta nende tegevustega üha paremini hakkama. See tõstab lapse enesekontrollivõimet ja enesehinnangut.

Vanema elustiil on lapsele eeskujuks

Täiskasvanutena suudame me tavaliselt kontrollida oma elu erinevaid tahke: tööelu, pereelu, sõbrasuhteid ja veel palju muudki. Me oskame leida lahendusi, kui tunneme, et oleme väsinud ja vajame rohkem uneaega; otsustada, millal sööme hommikust ja millal läheme välja.

Kuidas tunneksime aga ennast olukorras, kui puudub teadmine, millises järjekorras toimuvad päeva olulised tegevused ja millal täpselt saabub uneaeg? Suure tõenäosusega tunneksid kõik vanemad end sellises situatsioonis ebakindlalt ja ärevalt. Enamasti tunnevad ennast just nii lapsed, kellel ei ole usku, et nende vajadused rahuldatakse. Lapsed üritavad sellistel juhtudel sekkuda, hakkavad muretsema, muutuvad rahututeks ja püüavad saada vanemate tähelepanu. Sageli on tulemuseks lapsevanema pahameel ja lapse ärritunud olek.

Pannes oma lapsele paika kindlate tegevustega päevakava, näitab lapsevanem, et ka täiskasvanu elus on teatud harjumuspärased toimingud, mis aitavad argielu lihtsustada ja oma plaane seada. Rutiini ei tasu alahinnata või lapse jaoks kammitsevaks pidada, kuna lapsepõlves õpitu ja oma vanematelt saadud kogemused on hiljem lapse iseseisvumisele suureks abiks.