Teistmoodi jõulukingid, mille jaoks pole vaja poodi minnagi 

Lapselapsi omakorda võiks eriliselt rõõmustada vanaemalt kingiks saadud kaardike kutsega ühepajatoidu, kotlettide, pärmitaigna või kartulisalati-koolitusele – eriti täiskasvanud lapselapsi, kes juba oma pere loonud. On ju paljud pärast iseseisvumist kurtnud: nii väga tahaks teha seda või teist toitu, mis lapsepõlvest meeles ja mida vanaema alati tegi – aga kuidagi ei kuku välja nii nagu peaks. Parem siis see kunst selgeks õppida.

Väikeste lastega sõpradele-sugulastele võib parimaks kingituseks olla lubadus hoida nende lapsi – et ema-isa saaksid veeta nädalavahetuse spaas või teaksid, et neil on aasta jooksul mingi kindel arv kordi võimalus kahekesi välja minna, ilma et peaks muretsema, kust leida lastele hoidja.