Müüdid ja tegelikkus – mida on rasedana ohtlik teha? 

Nii selle kui ka kõikide muude selliste asjadega – à la kodukeemia kasutamine, nahakoorimine (ei räägi tselluliidiravist) – on tegelikult väga lihtne. Kõike võib kasutada, tavatingimustes ei ole nendes juuksevärvides ega värvivates šampoonides selliseid aineid, mis kuidagi suudaksid loote heaolu või kasvamist takistada. Aga siin võivad hakata mängima teatud asjaolud. Kui rase on juuksur, kes teebki 12tunniseid vahetusi ja ainult juustevärvimist selle päeva jooksul, hingab sisse neid aure, vot siis võib hakata see tervisele mõjuma. Aga kõigepealt mõjub see ikkagi naise tervisele ja siis hakkab kahjustuma loote tervis.

Kakaovõid ega õlisid, midagi ei ole, mis neid venitusarme ennetab. Venitusarmid on seotud naha kollageenisisaldusega ja ükskõik, mida me sinna peale määrime, seda kollageenisisaldust veres me ei suuda suurendada. On küll soovitusi, et tuleb süüa sülti või puljongit, aga need on sellised looduslikud nõuanded. See ei aita. Loomulikult võib nahka hooldada rohkem, kõhunahk eriti venib välja ning seetõttu võib olla kuivem, tundlikum ja vajab niisutamist. Aga venitusarmide vastu ei saa mitte midagi teha. Kui on geneetiline eelsoodumus, siis need tulevad.