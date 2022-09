OLED LAPSELE AUTOJUHT? Kui õpetad ta ohutult liiklema, siis säästad aega ja raha

AS Tallinna Linnatranspordi erivedude osakonna juhataja Andrus Baida sõnul on üks osa lastele iseseisva koolitee selgeks õpetamisel läbi rääkida liiklusohutuse põhitõed ja neid koos liikluses harjutada. Teine osa on Baida sõnul aga planeerida lapse koolitee võimalikult ohutuks ning see temaga läbi käia, pöörates tähelepanu ohtlikumatele kohtadele.